CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo NordioDiamo per conosciuti alcuni principi elementari: che la magistratura è indipendente e non vuol far politica con le sentenze; che queste ultime si possono criticare ma si devono rispettare; che per darne un giudizio compiuto occorre attendere il deposito della motivazione; che possono essere smentite o annullate dall'Appello o dalla Cassazione; e che comunque, prima della sentenza definitiva, vale per gli imputati la presunzione di innocenza. Ammoniti da questi salutari precetti proviamo a riflettere, con animo freddo e pacato,...