Carlo Nordio

Con una tempestività un po' sospetta, numerosi mass media stranieri hanno dato dell'Italia un'immagine quasi catastrofica, enfatizzando l'aumento dei contagi e associandoli a fotografie, non proprio invitanti, dei nostri siti più famosi, a cominciare dal Colosseo. Come se quello che fu il teatro dei ludi gladiatori fosse oggi il ricettacolo di una inguaribile nazionale pandemia.

Ora, il nostro non è propriamente un Paese dove valga il principio My country, wright or wrong. Al contrario, spesso indulgiamo con compiaciuto masochismo a squadernare i nostri difetti. E anche noi, in questo periodo e in queste pagine, siamo stati prodighi di critiche: l'invasività burocratica, la lentezza della giustizia, la paralisi del Parlamento, via via fino a quei provvedimenti che ci possono imbarazzare proprio di fronte all'Europa.

Ad esempio, con quale faccia chiedere aiuti economici quando le nostre risorse vengono sperperate con assistenzialismi a pioggia, compresi i bonus ai parlamentari? Oppure: come lamentarci che l'Europa ci abbandoni davanti alla ripresa dell'immigrazione clandestina, quando è proprio il nostro governo a lasciar sola la Sicilia, costringendo il suo governatore a provvedimenti discutibili sotto il profilo giuridico ma ben comprensibili sotto quello igienico e gestionale?

