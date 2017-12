CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo Nordio Come abbiamo scritto a suo tempo, la mini riforma sulle intercettazioni che il Governo si accinge a varare in limine vitae costituisce il massimo degli sforzi consentiti con il minimo dei risultati prevedibili. Massimo sforzo, perché la legge delega è vincolante, e la maggioranza politica vacilla. Minimo risultato perché rimarranno sempre i problemi di fondo. Il primo che, anche limitando la trascrizione ai brani essenziali, si attribuirà al Magistrato l'insindacabile giudizio di ciò che è rilevante e ciò che non lo è. Il...