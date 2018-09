CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo NordioCaro Direttore,il signor Domenico Rossi, sul Gazzettino dell'altro ieri, si domanda perché io non faccia politica, e, con parole lusinghiere, conclude che sarebbe lieto di esser rappresentato da uno come me. Io ringrazio di cuore l'amico lettore, ma temo di deluderlo. Non faccio e non farò mai politica per due ragioni. La prima è che un magistrato non dovrebbe mai far politica, neanche dopo esser uscito dall'ordine giudiziario. A maggior ragione se ha diretto indagini che hanno avuto conseguenze politiche. Questo perché si...