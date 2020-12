Carlo Nordio



Allarmato dall'andamento dei contagi, e spronato dall'impulso emulativo di Angela Merkel che domani, 16 dicembre - anniversario della nascita di Beethoven e della battaglia delle Ardenne - chiuderà tutto il Paese, il nostro governo si accinge, a quanto sembra, ad emanare nuove restrizioni per le feste di Natale.

La colpa, par di capire, è dell'invasione di strade e negozi cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni. Con la differenza che mentre la Merkel, con raziocinio e polso teutonici, pronuncia dei diktat rari, chiari e decisi, Conte procede con quell'andamento a fisarmonica detto più elegantemente bustrofedico o rongorongo, che rappresenta il va e vieni del bove con l'aratro, e che si usava nelle antiche salmodie religiose. Secondo il governo la ragione di questi continui adattamenti risiederebbe nell'indisciplinata condotta dei cittadini che non rispettano le regole.

Forse dovrebbe domandarsi se non sia in gran parte anche colpa sua. Questa colpa consiste nell'avere stracciato quel principio fondante di ogni stato democratico, che si chiama certezza del diritto.

La certezza del diritto non è un concetto dogmatico di astrazione speculativa. E', nella sua accezione più lata, una sorta di software che abbiamo dentro di noi, e che Platone chiamava idee innate.

È un principio che si apprende fin da piccoli, e che consiste nella consapevole relazione tra (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA