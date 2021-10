Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Carlo NordioAlcuni giorni fa parafrasando Neil Armstrong scrivemmo su queste pagine che la riforma Cartabia era un piccolo passo verso un sistema garantista, ma un enorme balzo nella giusta direzione, perché per la prima volta manifestava un cambiamento di approccio verso i diritti individuali. Ora il decreto legge sui tabulati telefonici costituisce una gradita sorpresa in questo percorso virtuoso. In questi anni abbiamo assistito a una...