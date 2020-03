A nove anni abbozzò la sua prima piccola sceneggiatura per una commedia teatrale. D'altronde, già allora era descritto come uno scolaro precoce, che fin da quando ebbe il dono della lettura predilisse gli autori comici e sviluppò una passione quasi maniacale per il teatro. D'altronde il suo destino era scritto anche nella nascita: Carlo Goldoni nacque infatti a Venezia il 25 febbraio 1707, durante gli ultimi giorni del carnevale, un momento felicemente propizio per il suo genio comico e teatrale, che lo portò a diventare la chiave di volta tra l'antico e il moderno.

Nemmeno l'attività di avvocato (voluta fortemente dalla madre, Margherita Salvioni) riuscì a distoglierlo dalla sua vera passione. E in molti luoghi che frequentò per destino o per lavoro lasciò un segno drammaturgico del suo passaggio. Non a Perugia o Rimini (dove il padre Giulio aveva trasferito la famiglia e da dove Carlo scappò per raggiungere Chioggia al seguito di una compagnia di comici), ma a Chioggia stessa con le intramontabili baruffe a Livorno (dove ambientò la Trilogia della Villeggiatura e dove esiste un altro teatro Carlo Goldoni oltre a quello di Venezia che sorge dove stava il suo San Luca, teatro prediletto assieme al Sant'Angelo e al San Samuele) o a Pavia: qui, studente diciottenne del collegio di diritto Ghisleri, scrisse una satira (andata perduta) sulle virtù e vizi delle ragazze del luogo;

