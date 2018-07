CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carlo Calenda, lei da ministro dello Sviluppo ha gestito la gara sull'Ilva vinta da Mittal. Il suo successore Di Maio, forte del parere dell'Anac, dice che quella procedura è stata un pasticcio. Che cosa risponde?«Che dice balle. La stessa Anac spiega che la gara è valida e non ci sono gli estremi per annullarla. L'unico modo per farlo è invocare l'interesse generale».E si può fare?«Di Maio può farlo in qualsiasi momento, così come potevo farlo io. Certo, questo lo esporrebbe a delle conseguenze, compresa l'eventuale richiesta di...