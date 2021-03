LA STORIA

SANTA GIUSTINA/BELLUNO «Credere nelle proprie capacità è fondamentale per crescere professionalmente. E lo dico soprattutto alle donne che devono imparare a valorizzare di più le proprie peculiarità». Carla Biasuzzi, classe 1960, è nata e vive a Santa Giustina. Dal 2017 è responsabile, per Poste Italiane, del Centro di distribuzione di Belluno. Dalla sede di via del Candel dirige una settantina tra portalettere, smistatori e impiegati amministrativi che fanno funzionare la complessa macchina della consegna della posta e dei pacchi a circa un terzo del Bellunese: il capoluogo, la Valbelluna fino a Santa Giustina e poi verso nord fino a Longarone e tutta la valle di Zoldo. Vari i destinatari: dalle industrie concentrate nel fondo valle, agli studi professionali del centro cittadino fino ai borghi isolati dell'alta montagna. Sveglia tutti i giorni alle 4, nella sua lunga giornata riesce a occuparsi anche della famiglia e della casa e a ritagliarsi qualche ora per la sua passione: la corsa. «Nulla di eccezionale - si schernisce - per la stragrande maggioranza delle donne questa è la normalità. Ed è proprio alle mie giovani colleghe, che si stanno facendo largo in un ambiente da sempre molto maschile, voglio dire di tener duro, anche nei momenti più difficili. Nella speranza che la festa della donna venga onorata tutti i giorni, tanto sul posto di lavoro che a casa, garantendo rispetto e sostegno».

IL PERCORSO

Studi da ragioniera all'istituto Colotti di Feltre e tanta voglia di cominciare a lavorare subito: per questo Carla inizia come postina per essere poi assunta come impiegata amministrativa nella direzione di Belluno, in piazza Castello. Allora alle Poste si entrava per concorso e Carla si cimenta subito con la gestione dei portalettere, intorno agli anni 90. Nel suo curriculum anche la gestione del recapito di Feltre e dell'Agordino. «Negli anni mi sono arrivate proposte per altre sedi, anche lontane - afferma - Ma le ho rifiutate perché mi sono sempre sentita più adatta a lavorare nei posti che conoscevo. Andandomene da Belluno non avrei avuto le stesse risorse». E poi c'erano due figli da crescere. Il motto di Carla è sempre stato «mettere le persone in grado di lavorare al meglio». Regola che ha fatto valere anche per sé: «Anche quando avevo i bambini piccoli - sottolinea la runner che ha affrontato anche più TransCivetta - sentivo la necessità di andare a correre e trovavo il tempo per farlo. Mi faceva stare bene». «Alla fine degli anni '90 - ricorda Biasuzzi - partecipavo alle convention aziendali dei capi portalettere dove c'erano rappresentanti di tutte le province italiane. Grandi sale gremite di uomini, ci saranno state una decina di donne: di tutto il Nordest eravamo solo in tre. Una situazione, questa, che a me non ha mai rappresentato un problema perché prima di tutto mi trovo a confrontarmi con delle persone e il fatto che siano uomini o donne è ininfluente. Adesso, solo nella sede bellunese le donne sono più di 20. Hanno cominciato a farsi avanti, non hanno più paura: è cambiato il modo di pensare».

L'ORGANIZZAZIONE

Quella del recapito è una macchina complessa. «Il centro apre alle 4 e chiude alle 20.30 e funziona anche il sabato mattina - spiega Carla - Qui prepariamo ogni giorno la posta per i postini (in contemporanea a Feltre e San Vito di Cadore). Inoltre c'è il passaggio della corrispondenza raccolta dagli uffici postali. La nuova organizzazione ha ampliato gli orari dei postini portandoli a lavorare anche fino alle 20 e al sabato mattina, perché tutto adesso ruota attorno alla consegna dei pacchi, grazie anche al grande sviluppo dell'ecommerce. Un fenomeno nazionale evidente anche in provincia di Belluno dove c'è stato un aumento del 23% gestito da Poste Italiane nel 2020 (rispetto all'anno precedente). Mi ha aiutato e mi aiuta ancora molto il lavoro da trainer, ovvero da istruttore per i nuovi portalettere: la possibilità di confrontarsi su quello che si è imparato è un grande insegnamento nonché occasione di miglioramento. Oggi lavoro con la squadra più bella di tutta la mia esperienza, molto giovane e con un atteggiamento propositivo che ha effetti positivi sul resto del gruppo. Molte sono ragazze».

Raffaella Gabrieli

