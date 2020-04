L'EMERGENZA

PORDENONE Aperto, come qualsiasi punto vendita di alimentari. E con un aumento dell'affluenza che, in questo caso, non testimonia di smanie di accaparramento, ma dell'allargarsi delle difficoltà economiche a un numero crescente di famiglie. Anche nell'emergenza, l'Emporio solidale attivo da poco più di un anno in via Montereale continua a lavorare a pieno ritmo, e in due settimane ha visto l'attivazione di 50 nuove tessere. «L'orario di apertura è stato mantenuto inalterato spiega Andrea Barachino, direttore della Caritas diocesana, che gestisce l'Emporio assieme al comitato di Pordenone della Croce rossa, alla Chiesa evangelica battista del pastore Daniele Podestà e alla Società San Vincenzo De Paoli di Concordia-Pordenone , naturalmente con dispositivi di sicurezza, mantenimento delle distanze fra le persone e gel igienizzante, e abbiamo anche cercato di organizzare l'afflusso delle persone su turni, invitando le persone a venire una sola volta alla settimana. Il dato significativo è che negli ultimi quindici giorni abbiamo avuto 50 tessere in più, rispetto a un totale di circa 150».

Le cinquanta nuove tessere vanno infatti ad aggiungersi ai 156 nuclei familiari coinvolti nel primo anno di attività della struttura che, secondo il bilancio fornito un paio di mesi fa dalla stessa Caritas, hanno fatto in tutto 5.222 spese con una media mensile di 436 carrelli per un valore di quasi 80mila euro. I volontari da un lato si occupano di tutto il lavoro di gestione dell'emporio a negozio chiuso e, dall'altro, affiancano i clienti nella spesa, consigliano nell'acquisto dei prodotti e danno informazioni sul funzionamento del sistema, basato su tessere e punti. Poco più in là, continua a funzionare il dormitorio della Locanda Al sole, anch'esso con qualche modifica: «Gli ospiti sono stati in parte ricollocati in altre strutture, per consentire di garantire il rispetto delle misure di sicurezza, in particolare negli spazi comuni continua il direttore della Caritas . Attualmente sono otto gli ospiti della Locanda, ai quali se ne aggiungono quattro collocati in strutture alberghiere e due in appartamenti nella Casa della Madonna Pellegrina».

Ma la Locanda ha dovuto fare i conti anche con l'obbligo di restare a casa, pur essendo in origine semplicemente un dormitorio notturno: «Il problema è stato risolto ampliando l'orario di apertura. Abbiamo lasciato solo una finestra di tempo nella quale gli ospiti devono uscire per consentire la pulizia e la sanificazione, ma dall'ora di pranzo in poi restano all'interno della struttura». E limitazioni hanno dovuto essere imposte anche a nuovi ingressi: «Le richieste ci sarebbero spiega ancora Barachino , ma in questo momento non è possibile accogliere altri ospiti perché sarebbe impossibile gestire in sicurezza gli spazi comuni come il refettorio dove, con le distanze previste, non possono stare più di una decina di persone».

Analogamente, hanno dovuto essere riorganizzate le altre attività della Caritas diocesana, come il Centro d'ascolto: «Quando è possibile, cerchiamo di fare in modo di ricontattare le persone ed effettuare i colloqui telefonicamente. Le richieste di aiuto che arrivano sono prevalentemente legate a difficoltà economiche come quelle per il pagamento delle bollette. In questi casi non si tratta in genere di situazioni nuove legate all'emergenza e alle sue conseguenze, ma di un fenomeno che esisteva anche da prima. Al contrario, l'aumento delle tessere per l'Emporio solidale è un dato riferito specificamente alle ultime due settimane».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA