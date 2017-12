Caritas e Croce rossa, la staffetta della solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FESTE DEGLI ULTIMIPORDENONE Natale con la Caritas, Capodanno ed Epifania con la Croce rossa. Si moltiplicano in città le iniziative di solidarietà, per non lasciare soli nei giorni di festa i meno fortunati, italiani e non.CARITASTorna, innanzitutto, il Natale insieme della Caritas, nella Casa della Madonna Pellegrina. A mangiare e a ricevere gli auguri del vescovo Giuseppe Pellegrini saranno quest'anno 150 ospiti e una trentina di volontari: numeri più o meno in linea con quelli delle passate edizioni, tenuto conto della disponibilità...