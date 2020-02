«Carissimi, quando a metà mattinata è giunta l'inaspettata notizia dell'improvvisa morte di don Davide Girardi, siamo rimasti increduli e profondamente colpiti». È stato lo stesso vescovo, Renato Marangoni, con un messaggio dal sito della Chiesa Belluno-Feltre apparso ieri sera, a comunicare la scomparsa di don Davide Girardi, 45 anni appena compiuti qualche giorno fa. Il sacerdote bellunese, di Castellavazzo-Longarone, era impegnato a Frosinone, a servizio della Nuovi Orizzonti, un'associazione a sostegno di chi vive situazioni di grave difficoltà. Ma proprio lì ha trovato la morte. La scoperta ieri mattina quando don Davide non rispondeva al telefono e sono scattati i soccorsi: è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Roma. Un malore improvviso? È l'ipotesi più probabile, anche perché «tutto è sembrato in ordine a chi è accorso», come spiega anche il vescovo. È comunque stata disposta l'autopsia per chiarire le cause di un decesso che appare senza spiegazione in una persona così giovane. I genitori, il padre Giovanni, farmacista noto a Castellavazzo e la mamma Giovanna Caberlotto si sono subito messi in viaggio verso la Capitale. Diciassette anni fa fecero lo stesso tragitto, ma per un giorno di festa: l'ordinazione del figlio.

