Carige, la Bce boccia il piano sul capitale e chiede un nuovo progetto con fusioni

LA LETTERAROMA Doppia doccia fredda della Bce su Banca Carige. Francoforte ha chiesto al cda di presentare, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano «valutando tutte le opzioni, inclusa un'aggregazione aziendale» e, allo stesso tempo, gli uomini del governatore Mario Draghi, non hanno approvato il piano di conservazione capitale presentato il 22 giugno scorso. «Qualora fosse perseguita una soluzione mirata a un'aggregazione aziendale per assicurare in modo sostenibile l'osservanza di tutti i requisiti patrimoniali ha fatto sapere ieri la...