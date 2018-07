Carichi di lavoro nei reparti Inabili tre infermieri su dieci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORO IN CORSIAPORDENONE Il rischio di una esternalizzazione, attraverso un appalto a una società esterna, delle casse per i pagamenti legate ai laboratori dell'ospedale di Pordenone continua a tenere banco. E continua a essere argomento di confronto tra il sindacato degli addetti sanitari e la direzione dell'Aas5. Nei giorni scorsi la Cisl Sanità aveva sollevato la questione sottolineando che la possibilità che quel servizio potesse essere appaltato «significa la mancanza eventuale di posti di lavoro alternativi per quei lavoratori con...