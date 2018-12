«Cari cittadini, in questa fase non dobbiamo arrenderci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROCCA PIETORE«Giunti a questo punto l'alternativa è duplice: o ci si arrende o si risorge». E di fronte a questa ipotesi, il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin non ha dubbi: «Cittadini, dopo settimane di lavoro intensissimo vi invito a non abbattervi nonostante le mille avversità che ancora ci si profilano davanti. E, al contrario, a reagire ancora tutti assieme. Cerchiamo di trasformare questo dramma in un'opportunità di crescita. Magari, se ci impegna a fondo, anche migliori di prima». È un messaggio positivo e di speranza...