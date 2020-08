I CANDIDATI

MESTRE Dei sei candidati della coalizione di centrosinistra solo Danny Carella, del Lido, è una riconferma. Per tutti gli altri è l'occasione di presentarsi e illustrare qualche progetto per il quartiere che si candidano a rappresentare.

Marisa Gruarin, per 35 anni insegnante di matematica e fisica al liceo Bruno (e ora segretaria del circolo Pd di Mestre), è in corsa per il municipio di via Palazzo. Il suo intervento si concentra sul recupero dei rapporti con le scuole, le superiori concentrate a Carpenedo, e l'università a Mestre, e gli studenti: «Progetti con le scuole, così come la restituzione degli spazi tolti alle associazioni, possono essere una risposta importante anche ai problemi di droga e spaccio». In un progetto di rigenerazione urbana e di «attività raggiungibili in 15 minuti, a piedi o in bici» ripenserebbe anche le Ztl: «Qualcuna in più andrebbe chiusa, tutelando però anche gli interessi del commercio di prossimità, che è vitale ma soffre da tempo».

Anche Marco Borghi, direttore Iveser e storico e fondatore di Fare Venezia (che precisa di sperare in «Baretta sindaco ma anche in Martini sindaco»), sottolinea l'importanza di restituire spazi ai cittadini: «Penso a San Lorenzo, San Leonardo, per non parlare di San Tomà in cui c'era il fior fiore della città e ora non si vede mai nessuno. Ricordo che all'inizio del lockdown, quando l'amministrazione sembrava scomparsa, è stato il volontariato a dare le prime risposte alle persone in difficoltà, in particolare agli anziani che a Venezia sono tanti. La municipalità può pianificare e organizzare queste attività, a patto che non ci diano una barca senza motore, né remi, lasciandoci a galleggiare». Su Marghera la coalizione si gioca un ritorno di Flavio Dal Corso, che era presidente fino al 2015: «In questi 5 anni l'amministrazione non ha fatto molto per Marghera. La piscina avrebbe potuto essere già pronta, sulle Vaschette sono riusciti ora ad abbattere l'ultima palazzina ma non c'è un progetto: noi lasceremmo una parte di area verde, dedicando uno spazio a una palazzina per i giovani». Altra proposta, un secondo ponte cavalcaferrovia ciclabile per collegare Catene a Chirignago. «Per prevenire lo spaccio, dovrebbe invece tornare a regime la riduzione del danno».

Per Lido e Pellestrina si punta sulla riconferma di Danny Carella: «Questi 5 anni hanno lasciato l'amaro in bocca per quanto, nonostante la nostra buona volontà, non ci è stato concesso di fare. Io l'ho detto a Brugnaro: non sono stato eletto per protestare ma per amministrare. E invece Lido e Pellestrina si sono ritrovate a essere periferia. Noi vogliamo renderle di nuovo protagoniste di una città in modalità policentrica». «Il Covid19 - aggiunge - ha invece rivelato quanto le due isole abbiano un grave problema di salute pubblica e di trasporto pubblico». A Chirignago Renzo Rivis, con lo stemma della lista (alleata per ora solo in municipalità) per Mestre e Venezia-ecologia e solidarietà sulla maglia, si concentra sull'indebolimento delle municipalità e su alcune questioni rimaste in sospeso: «La battaglia sul parco Marzenego è stata un successo ma siamo solo all'inizio. È fondamentale avere cura del territorio, offrendo servizi di prossimità ma per questo serve un rapporto diretto tra i cittadini e le municipalità, che in questi anni sono state invece mortificate. Noi vogliamo ridare un senso al concetto di delega e lavorare su forme di partecipazione». Per strappare Favaro al centrodestra, la coalizione ha puntato su Roberta Tossato, avvocato cassazionista che si occupa di diritto di famiglia e minorile. Già consigliera, collabora con il servizio pastorale: «Le municipalità devono potersi prendere cura delle persone. Vogliamo riportare le Urp nei quartieri, ma anche le politiche culturali e sportive, altre ad avere voce sulla programmazione socio sanitaria». (M.Fus)

