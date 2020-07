PICCHIATA

PORDENONE È in seria difficoltà la Cardiologia pordenonese che durante la fase acuta del Covid è riuscita, grazie a un enorme sforzo riorganizzativo di tutto il personale, a portare avanti la gestione delle emergenze. Ora però si trova a far fronte a un'impennata di casi gravi, al recupero delle visite saltate e all'ordinaria amministrazione, il tutto con un organico ridotto ai minimi termini e che deve giustamente fruire delle ferie estive. Le preoccupazioni del comparto sono emerse nel corso dell'annuale assemblea degli Amici del Cuore che ha riunito i suoi soci ieri mattina, nella sala conferenze del Ristorante Stella, a San Quirino. Per evitare qualsiasi rischio epidemiologico si è scelto una modalità light: niente convegno e niente pranzo sociale, ma soltanto un semplice incontro per assolvere agli adempimenti statutari della votazione dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020. Ma a un giorno dal primo sciopero della AsFo (Azienda sanitaria Friuli Occidentale) le domande dei soci non potevano che riaprire il dibatto sullo stato di salute della Cardiologia e della Sanità pordenonese più in generale.

«Come è successo in altri settori e nel resto del Paese spiega Daniela Pavan, direttore delle Cardiologie di San Vito e Spilimbergo e del Dipartimento Fisiopatologia Cardiocerebrovascolare, nonché direttore ad interim della Cardiologia di Pordenone durante il Covid, per paura del contagio, hanno sottovalutato i sintomi delle patologie cardiologiche, rinunciando a rivolgersi al Pronto soccorso, all'ospedale o al proprio medico di famiglia. Di conseguenza oggi registriamo un'impennata di casi acuti che in alcuni casi sono giunti a livelli estremi; siamo sotto pressione, perché stiamo cercando di recuperare tutte le visite che in questi mesi erano rimaste congelate, alle quali si aggiungono quelle ordinarie. Non finirò mai di ringraziare il personale della Cardiologia e anche degli altri comparti con cui abbiamo collaborato per impegno, abnegazione e passione dimostrati in questi mesi, andando ben oltre lo spirito di servizio. Adesso però mancano medici, infermieri, operatori sociosanitari. Soltanto a Pordenone, in degenza, mancano 6 infermieri. Mai come adesso fruire delle ferie è importante: siamo stremati».

Non è la piazza però, secondo Gianluigi Nicolosi, cardiologo e consulente scientifico degli Amici del Cuore, il luogo adatto per gestire i problemi della Sanità provinciale: «Non ho partecipato allo sciopero, perché io non sono un uomo di piazza: i messaggi lanciati in piazza possono essere mal interpretati. Quello che mi preoccupa maggiormente è il silenzio. Dopo la fase emergenziale questo dovrebbe essere il tempo della parola, da parte dei professionisti e dell'ascolto, da parte dei politici. Invece la politica non ascolta. Non si dice nulla nemmeno su progetto di istituire un reparto di riabilitazione cardiologica in degenza post acuta. Poteva essere istituita a Sacile, proposta mai presa in considerazione così come nel nuovo ospedale cittadino. Non è una questione di campanile. Il silenzio mi preoccupa». Nicolosi non ha risparmiato l'affondo finale: «Si sono tutti riempiti la bocca con la parola eroi riservata ai lavoratori della sanità. Il loro futuro deve essere fatto di assunzioni, progetti, nuovi ospedali, strumentazioni, parole e ascolto. Io rilevo silenzio e assenza di progetti».

