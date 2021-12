LA TRAGEDIA

CORNUDA (TV) Scontro frontale tra due auto e la Feltrina diventa un inferno: una coppia di giovani amici muore sul colpo, altre tre persone restano ferite gravemente. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nel tratto trevigiano della strada, a Cornuda. Le vittime sono due giovani feltrini: Debora Colle, 29 anni di Santa Giustina e Adriano Corona, 34 anni, residente a Imer (Trento), ma nato a Feltre. I due amici viaggiavano su una Skoda Octavia quando, secondo una prima ricostruzione, la vettura si sarebbe schiantata contro una Nissan Qashqai. Il bilancio del tragico incidente, conta anche 3 feriti. È in condizione disperate uno dei passeggeri che si trovava sulla Nissan. Si tratta di un 43enne macedone residente a Conegliano (Tv) che è stato subito trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita, anche gli altri due occupanti dell'autovettura: un marocchino di 27 anni di Santa Lucia di Piave (Tv) e un macedone di 45 anni anche lui residente a Conegliano (Tv).

LO SCHIANTO

Erano le 17.30 di ieri quando è scattato l'allarme. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del Suem 118, due squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso, dei carabinieri di Montebelluna e Cornuda. Dopo le 17.30 di ieri, la Feltrina, tra i comuni di Cornuda e Crocetta all'altezza del cavalcavia, è diventata un inferno di lamiere accartocciate che come in una morsa feroce tenevo stretti i corpi incastrati della giovane coppia di amici, Adriano e Deborah che probabilmente stavano tornando a casa.

LA DINAMICA

All'origine dell'incidente, forse, una manovra azzardata del trentacinquenne che era alla guida, anche se non si esclude una distrazione oppure un malore improvviso. Probabilmente Corona ha perso il controllo del suo mezzo mettendosi all'improvviso di traverso con la Skoda. Sono bastati pochi istanti e dalla corsia opposta in direzione Montebelluna stava sopraggiungendo la Nissan che non sarebbe riuscita a evitare l'auto del conducente 34enne centrandola in pieno. Le due auto sono finite addosso al guardrail. Lo schianto tra i due mezzi purtroppo è stato inevitabile e fatale per i due giovani ma anche per i tre occupanti dell'altro mezzo tutti ricoverati in gravi condizioni.

I SOCCORSI

L'allarme è scattato immediatamente e subito è stato allertato il 118 mentre la strada Feltrina è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere il passaggio tempestivo dei soccorritori. È stato compito dei pompieri estratte i corpi dei giovani rimasti incastrati nel mezzo. Inutili i soccorsi dei sanitari arrivati sul posto: il cuore dei ragazzi aveva già smesso di battere per sempre. Mentre per il macedone le condizioni sono apparse subito disperate e per questo è stato necessario l'intervento dell'elicottero che lo ha trasportato al Ca' Foncello di Treviso. Condizioni gravi anche per i due amici del 43enne che sono stati trasferiti al San Valentino di Montebelluna.

STRADA CHIUSA

Per oltre quattro ore la strada Feltrina è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. I rilievi dei carabinieri sono andati avanti per tutto il pomeriggio fino a tarda serata quando la strada è stata riaperta definitivamente al traffico. Erano le 21.30, Il traffico è stato gestito dai volontari della protezione civile di Cornuda e Crocetta con l'Avab di Pederobba che hanno deviato gli automobilisti verso altre direzioni.

Vera Manolli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



