Carabinieri, trovato morto il comandante di Tolmezzo

L'Arma dei Carabinieri della provincia di Udine in lutto piange l'improvvisa e inaspettata perdita del comandante della stazione di Tolmezzo, il luogotenente Paolo Straulino. Il comandante Straulino è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di ieri a bordo della propria autovettura, ferma in una zona boschiva nei pressi del lago di Cavazzo, vittima con ogni probabilità di un gesto estremo. Secondo quanto si è appreso sono stati gli stessi militari dell'arma, in servizio a Tolmezzo, a trovare il corpo ormai senza vita del comandante della stazione, intorno alle 12.30 di ieri. Tutti gli elementi finora raccolti farebbero pensare a un gesto autolesionistico compiuto evidentemente in un momento di massimo sconforto con l'arma di ordinanza. Le ragioni del gesto sarebbero di natura assolutamente privata e non collegate all'attività professionale. «C'è grande cordoglio. Era una persona molto conosciuta che aveva sempre dato tutto e questo lascia ancor più l'amaro in bocca», ha espresso il dolore dell'Arma il comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, colonnello Alfredo Vacca che appena saputo di quanto accaduto si è recato subito in Carnia dove è accaduto il fatto.

