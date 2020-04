L'INIZIATIVA

BELLUNO La pensione direttamente a casa, consegnata dai militari dell'Arma. Quale migliore garanzia. È possibile anche in provincia grazie a un accordo fatto su scala nazionale tra Poste e carabinieri. Prevede la consegna a domicilio della pensione per persone di almeno 75 anni che non abbiano già delegato altri alla riscossione, che non abbiano un conto postale e che non possano essere aiutati da familiari. «Il servizio - precisano dal comando provinciale dell'Arma - non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione».

E ieri si sono visti i primi carabinieri postini uscire dall'ufficio centrale di Piazza Castello con le buste da consegnare agli anziani bellunesi impossibilitati a uscire per l'emergenza coronavirus. «L'accordo - spiegano dall'Arma - è parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, ciascuno nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti, anche mediante l'adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, ed in particolare dei soggetti a maggior rischio, in ogni caso garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. L'iniziativa permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi. In base alla convenzione i carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni».

