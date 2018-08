Carabinieri e Guardia Civil incastrano il predone rom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTERPOLROVIGO Sempre grazie alla collaborazione internazionale tra forze dell'ordine i carabinieri di Rovigo sono riusciti a mettere le manette, nei giorni scorsi, all'ultimo componente della banda che aveva messo a segno una violenta rapina in una villa del Polesine. Il latitante in questione, su cui gravava un mandato di cattura internazionale emesso dalla Procura di Rovigo, è stato rintracciato in Spagna durante un normale controllo stradale della Guardia Civil di Alicante. Dai documenti dell'uomo è emersa subito la sua condizione di...