Capodanno, una piazza strapiena saluta il 2020

CAPODANNO IN PIAZZA

PORDENONE In seimila e 500 hanno atteso, in piazza XX Settembre, l'arrivo del nuovo anno. Ma durante l'intera notte di San Silvestro (la stima è stata fatta dall'assessore Emanuele Loperfido) nel cuore della città si sono riversate 10mila persone. Senza botti e con il grande spettacolo dei video sui palazzi. Insomma, un successo per la grande festa di Capodanno organizzata in piazza a Pordenone dal Comune. Una piazza così gremita di persone, tutte pronte ad aspettare la mezzanotte per alzare i calici al cielo e per brindare al 2020, si fa fatica a vederla. I commenti sulla riuscita dell'evento del Capodanno a Pordenone sono stati tutti positivi.

L'AFFLUENZA

Per la notte di San Silvestro le persone hanno cominciato ad affluire in centro attorno alle 21. Poi piazza XX Settembre è andata progressivamente riempiendosi, tanto che assicurarsi un posto libero è risultato oltremodo difficile. Mentre a riscaldare l'atmosfera, dal palco, ci hanno pensato Giuliano Palma e Ringo dj, le forze dell'ordine si preparavano a mettere a punto i dispositivi decisi nel corso della riunione in Prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una ventina tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani, in divisa come in borghese, hanno assicurato il controllo. Trenta gli steward urbani che, ingaggiati per l'occasione dal Comune, hanno presidiato i varchi di accesso al centro. Le pettorine gialle, in particolare, hanno controllato che nessuno, come da ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Alessandro Ciriani, portasse all'interno dell'area festeggiamenti bottiglie o bicchieri di vetro.

LA SICUREZZA

Hanno monitorato fino a notte fonda con l'ausilio delle forze di polizia affinché euforia a consumo di alcool non arrecassero danno a nessuno. E così è stato: «Non è stato necessario effettuare alcun intervento - ha puntualizzato Loperfido né per la rimozione di auto parcheggiate fuori dagli appositi stalli né per l'inosservanza delle disposizioni del sindaco». Un clima di festa e di gioia, insomma, del quale ne hanno beneficiato anche gli esercenti. Soprattutto quelli di bar, ristoranti e delle casette di Natale. Prima di arrivare in piazza XX Settembre in molti hanno cenato o bevuto nei locali di Pordenone. Attorno alle 23.30 tutti i parcheggi, anche quelli in struttura, erano colmi in ogni ordine di posto. La festa è andata avanti almeno sino alle 2.30 e, se non fosse stato per la musica che è stata poi zittita, molti sarebbero andati avanti a oltranza.

LE MODIFICHE

«Il Capodanno a Pordenone è stato particolarmente apprezzato - sottolinea l'assessore Loperfido - motivando gli organizzatori, con in testa l'amministrazione comunale, a studiare per il prossimo anno forme e formule che contribuiscano a rendere sempre più unico questo evento». Tra le ipotesi lo spostamento del palco nella parte opposta della pizza, in modo che lo spettacolo possa essere visibile anche d piazza Cavour. Dal palco il sindaco Alessandro Ciriani ha ringraziato i presenti per aver accolto l'invito a festeggiare a Pordenone il nuovo anno: «Stare insieme tra pordenonesi e chi è venuto a trovarci da fuori - ha detto - è un modo per fare comunità in allegria e promuovere la città. Ringrazio gli addetti alla sicurezza, le forze dell'ordine, i volontari della Croce rossa e gli operai comunali che ci permettono di festeggiare in serenità. Il mio pensiero va inoltre a tutte quelle persone, e sono tante, che in questo momento stanno lavorando. Certo di interpretare il sentimento di tutti, voglio salutare chi non può festeggiare con noi perché malato o in difficoltà: il nostro dovere, come istituzioni, il nostro dovere, come comunità, sarà quello di costruire un 2020 che possa alleviare le loro angosce». Infine Ciriani ha rivolto un augurio di salute a tutti («bene prezioso il cui valore si apprezza quando lo si perde») e di un anno nuovo «meno complicato di quello che ci ha appena lasciato. Un abbraccio a tutti e viva Pordenone».

Da parte del sindaco (sul palco era presente la giunta al completo) nessuna considerazione né politica né amministrativa. Questa volta San Silvestro ha fatto dimenticare dissapori e qualche polemica. Una tregua destinata comunque a durare poco: quest'anno infatti si porranno le basi per la campagna elettorale del 2021. E dunque il confronto acceso non mancherà.

Alberto Comisso

