CAPITALE DELLA CULTURA ROVIGO Per la candidatura di Rovigo a Capitale della Cultura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAPITALE DELLA CULTURAROVIGO Per la candidatura di Rovigo a Capitale della Cultura del 2021 l'assessore Alessandra Sguotti sta attendendo il bando ministeriale. Nell'attesa che possa essere ufficializzata la partecipazione della Città delle Rose, la responsabile della Cultura nella giunta guidata da Massimo Bergamin prosegue la realizzazione delle linee guida per gli eventi culturali, valide almeno per i prossimi 20 anni.BANDO MINISTERIALE«Attualmente non è ancora uscito il bando per la candidatura. spiega l'assessore Sguotti Noi, come...