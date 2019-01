Capitale dell'incuria: cultura e turismo senza manutenzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO La città ambisce a diventare capitale della cultura italiana 2021. Ha attivato un task-force di cervelli per realizzare il progetto e presentare domanda, anche se a oggi il ministero non ha emesso il bando e i tempi sono sempre più stretti, come ha annunciato l'assessore Alessandra Sguotti. Nel frattempo, però, dovrebbe imparare a diventare capitale della manutenzione di quel po' di cultura che possiede. I cartelli stradali turistico-culturali fotografati a fianco sono le prova dell'incuria di questo tipo di segnaletica....