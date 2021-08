Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIVENEZIA Ancora una domenica e un fine settimana di calca su vaporetti e agli approdi, con il limite della capienza all'80 per cento - imposto dalle norme anti-Covid - spesso superato, con qualche tensione a bordo, come sabato sera sul 5.2 partito dal Lido (in ritardo) dopo le 23. Le code agli imbarcaderi e nei parcheggi di auto durante il fine settimana, insieme alle costanti lamentele dei residenti, sono la prova di un agosto caldo...