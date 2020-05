Al Lido c'è voglia di mare. Chi si aspettava una debacle delle prenotazioni delle capanne per la stagione 2020 è rimasto spiazzato. Le prenotazioni nei tre stabilimenti balneari comunali gestiti da Venezia Spiagge hanno già raggiunto il 65-70 per cento della disponibilità. Prenotazioni ancora sub iudice, in attesa delle disposizioni governative e regionali, ma che già offrono un indicatore significativo. Se non si potrà aprire, tutte le quote già incassate saranno restituite. Eliano Verardo amministratore delegato della società pubblico-privata, a maggioranza comunale ha illustrato i contenuti dell'ultima riunione. La società è presieduta dall'architetto Paolo Zanatta. «Le prenotazioni sono già al 70 per cento - conferma - e noi siamo già pronti ad aprire non appena arriverà il via libera. Per scelta, visto il momento di crisi, abbiamo deciso di estendere a tutti lo sconto che, solitamente, avevamo riservato a chi prenotava entro una certa data. Inoltre a chi prenderà la capanna, senza sovrapprezzo, metteremo a disposizione anche un ombrellone, in modo da distribuire i bagnanti, visto che normalmente le capanne vengono prese da più famiglie insieme. Avremmo voluto offrire due capanne al prezzo di una, ma la percentuale di occupazione già raggiunta non ce lo consentirebbe. Inoltre ci sarà grande attenzione alla sanificazione e attenzione agli ingressi». Una quarantina gli addetti stagionali assunti dalla società ma è probabile che il numero salga, perché vigilare sulle disposizioni contro la diffusione del contagio, imporrà un maggior numero di persone in servizio. «Se qualcuno poi decidesse di rinunciare alla capanna prima dell'inizio della stagione - riprende Verardo - restituiremo comunque i soldi anche in caso di apertura». Intanto un gruppo di commercianti del Lido ha incontrato, in videconferenza, il sindaco Luigi Brugnaro per fare il punto sull'avvio della stagione estiva 2020. Il gruppo commercianti Lido era coordinato da Christian Garbisa. L'incontro è stato introdotto da Antonio De Martino, ispiratore della riunione e tornato in pista al Lido con l'intento di riportare in auge l'associazione Vivere il Lido. Erano poi presenti, in rappresentanza degli operatori, Luca Pradel, Francesca Ceccon, Erika Gemolo, Dario Silvestrio e Andrea Caldara. Brugnaro era affiancato dal prosindaco del Lido, Paolo Romor, e dall'assessore comunale lidense Michele Zuin. L'incontro ha prodotto, secondo i commercianti, un'intesa positiva in piena sintonia con il sindaco. La delegazione ha chiesto al sindaco l'annullamento delle tassazioni Cosap e Tari riferite al periodo di chiusura delle attività imposta dal Governo e comunque almeno fino al 30 dicembre. Inoltre l'ampliamento dei plateatici, a costo zero.

Lorenzo Mayer

