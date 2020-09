TRASPORTI

UDINE «La Regione ha già inviato una diffida all'azienda e, se ci sarà da attivare un contenzioso con la Tundo Spa, procederemo, poiché siamo una regione seria e le aziende che intendono lavorare con noi devono essere altrettanto serie». È la rassicurazione che ieri, l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, ha dato agli 8 Comuni che si sono trovati in difficoltà, a inizio anno scolastico, con il servizio di scuolabus, a seguito delle inadempienze della ditta Tundo di Lecce, che ha vinto l'appalto. Incontrando i sindaci interessati, Callari li ha inoltre esortati ad agire, come hanno già fatto due degli enti locali penalizzati, Lignano e Latisana (tra Pocenia, Muzzana, Treppo Grande, Cassacco, Tarcento, Campoformido e Mereto di Tomba), i quali hanno proceduto «all'affidamento in urgenza del servizio». In un caso l'ha spuntata una ditta slovena. «Anche nel caso i sindaci dovessero spendere di più del previsto, potranno rivalersi sulla ditta - ha sottolineato Callari - e la Regione sarà al loro fianco». Affinché la Regione si possa attivare, però, ha aggiunto Callari, «è necessario segnalare tutte le violazioni del contratto verificatesi dal momento in cui era previsto l'inizio del servizio». Segnalazioni, almeno in parte già inviate, tanto che è potuta patire la diffida, e che ieri diversi primi cittadini non hanno lesinato, nel corso dell'iniziativa, promossa dal gruppo consigliare del Patto per l'Autonomia, per chiedere alla Regione di «rescindere il contratto».

«È un disastro! - Ha tuonato il capogruppo del Patto, Massimo Moretuzzo - La Giunta Fedriga se ne assuma la responsabilità, perché la delibera che ha attivato il bando è datata marzo 2019». Documenti non inviati, mezzi e autisti inesistenti, autobus in condizioni igieniche non idonee: è solo una piccola parte della lunga lista di inadempienze certificate dai sindaci. «Al Comune non sono mai arrivati i mezzi previsti dai contratti, né tutti i documenti necessari a sottoscrivere i contratti di servizio. I disagi alle famiglie e l'imbarazzo per l'amministrazione comunale sono enormi. È la Regione ad averci messo in questa situazione ed è la Regione che deve indicarci una soluzione», ha affermato la sindaca di Campoformido, Erika Furlani. La sindaca di Treppo Grande, Manuela Celotti, ha raccontato dei «tentativi di corrispondenza con Tundo per tutta l'estate, ma la ditta ha continuato a darci rassicurazioni al limite del ridicolo. Ora - ha aggiunto - la Regione ci consiglia di fare affidamenti in urgenza, ma io non ho nessuna intenzione di firmare un contratto a fronte di queste inadempienze». Alla vicesindaca di Mereto di Tomba, Paola Fabello, il primo giorno di scuola, è toccato «pulire di persona, insieme agli assessori, un bus. I bambini sono arrivati a scuola con almeno mezz'ora di ritardo». In questa vicenda «i Comuni sono parte lesa», ha precisato Callari, che però ha anche rispedito al mittente del Patto tutte le critiche per il bando: «Le regole previste per questo tipo di gara d'appalto sono state stabilite nel corso della precedente legislatura ha detto . A luglio abbiamo abolito l'obbligatorietà per i Comuni di avvalersi della Centrale unica di committenza». Il bando regionale per il trasporto scolastico a livello comunale prevedeva diversi lotti: 7 sono stati aggiudicati a Tundo, per una trentina di Comuni, con contratto dal agosto 2020 allo stesso mese del 2023; un lotto dalla Saf e uno da un'altra azienda pugliese, la Paolo Scoppio.

Antonella Lanfrit

