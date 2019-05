Caos trasporti, il Comune vuole risposte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PRESSINGMESTRE Il Comune torna a insistere sul treno navetta dedicato come via d'uscita al grosso problema dei turisti che soggiornano in zona stazione e per visitare Venezia assediano i treni regionali e gli autobus di linea. «Abbiamo formalizzato alle Ferrovie la richiesta di poter utilizzare in via preferenziale il primo binario o, se non sarà possibile questo, comunque un altro binario dove indirizzare un flusso importante di quanti si spostano in giornata dalla zona della stazione per e da il centro storico», dice l'assessore...