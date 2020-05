CAOS TRASPORTI

CAVALLINO-TREPORTI «Quanto accaduto conferma la delicatezza del momento e che occorre avere pazienza». Giovanni Santoro, di Avm, spiega così il caos di venerdì pomeriggio a bordo di un battello foraneo attraccato al terminal Santa Maria Elisabetta del Lido e diretto a Punta Sabbioni. Ma prima di staccare dall'imbarcadero il capitano ha riscontrato un'eccessiva ressa di passeggeri e di conseguenza l'assenza delle condizioni di sicurezza imposte dalle misure di contenimento del Covid-19. E per questo ha chiesto ha chiesto ai viaggiatori in eccesso, tutti lavoratori pendolari, di scendere.

LA TRATTATIVA

Il risultato è stato il caos, insulti e minacce, con l'arrivo dei carabinieri a cercare di riportare la calma. E solo dopo quaranta minuti di trattative il mezzo ha ripeso la navigazione, ovvero quando dal battello sono scese una ventina di persone come specificato ieri dalla stessa Avm. «Da giorni spiega Santoro diciamo che la situazione è complicata e che va gestita con estrema attenzione. Dispiace per i disagi ai viaggiatori, ma il comandante ha ravvisato che non ci fossero le condizioni per partire. Ogni giorno, del resto, ci stiamo confrontando con difficoltà oggettive che affrontiamo e cerchiamo di risolvere. Serve pazienza e comprensione, anche da parte dei viaggiatori. Se le persone in eccedenza avessero ascoltato subito l'invito del capitano, per i viaggiatori rimasti a terra si sarebbe organizzato in tempo reale una corsa bis con il nostro comando operativo. In questo modo chi era a bordo sarebbe avrebbe ripreso regolarmente la navigazione e sarebbe arrivato a Punta Sabbioni in orario».

PREVISONI DIFFICILI

Ad essere ribadita è anche la volontà dell'azienda di superare ogni difficoltà. «Uno dei problemi maggiori aggiunge il portavoce di Avm - che stiamo riscontrando proprio nella Linea 14, è la variabilità dei flussi, segno che i viaggiatori si stanno ancora organizzando. Ma in ogni caso la nostra attenzione è massima e stiamo monitorando costantemente tutte le corse e per questo nelle corse della mattina abbiamo aggiunto dei bis. Continueremo a monitorare le corse pomeridiane e se necessario aggiungeremo altre corse. Il problema è comunque più profondo: per evitare il famoso effetto droplet è stata ridotta la capienza dei battelli, passata da 400 persone a 105. Per i mezzi pubblici del Friuli Venezia Giulia è stata invece ridotta del 50%, se nel nostro caso venisse fatta una scelta di questo tipo si capisce che i problemi verrebbero eliminati automaticamente».

Durissima nel frattempo la reazione del capogruppo di opposizione Angelo Zanella, che ha ricordato anche che la corsa successiva, per chi è sceso, era prevista un'ora dopo. A intervenire sulla questione è anche l'amministrazione comunale, che una volta informata dell'accaduto, ha fatto scattare tutta una serie di verifiche, anche scrivendo al governatore regionale Luca Zaia. «Per tutta la giornata di ieri dice Renzo Orazio, capogruppo di Patto il sindaco Roberta Nesto e il vice Francesco Monica, hanno fatto pressioni ad Actv per potenziare il servizio, ma soprattutto hanno contattato i referenti di Città metropolitana e della Regione per richiedere maggiore attenzione per i nostri pendolari. È stato prontamente avvisato anche il governatore Luca Zaia per riuscire assieme a trovare soluzioni concrete e intervenire immediatamente sulla sicurezza dei pendolari. Nei giorni scorsi abbiamo ottenuto l'immediata attivazione di tre nuove corse, consapevoli che questa è stata solo una prima risposta, abbiamo richiesto già per l'inizio della prossima settimana ulteriori corse o servizi bis. Ci spiace molto per quanto accaduto, la situazione è delicata e non è accettabile che a rimetterci siano i lavoratori pendolari, ai quali va tutta la nostra solidarietà. Ci stiamo impegnando per avere maggiori servizi, chiediamo a tutti di avere pazienza e ai datori di lavoro anche la possibilità di rimodulare i turni di lavoro».

Giuseppe Babbo

