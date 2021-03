È caos nelle scuole del Veneto orientale: la chiusura prevista per oggi degli istituti in base al tasso di positività ogni centomila abitanti, è stata procrastinata a domani per via della tempistica. L'ordinanza della Regione Veneto che impone la chiusura delle superiori e delle seconde e terze classi delle medie aveva infatti disposto che «alle scuole deve essere garantito un preavviso di almeno 48 ore».

L'azienda sanitaria ha comunicato solo ieri mattina ai dirigenti scolastici e ai Comuni la chiusura di tutti i plessi del Distretto (compresi quelli di Cavallino-Treporti, in discussione all'inizio). Di conseguenza i dirigenti delle due Reti scolastiche del Sandonatese e del Portogruarese si sono accordati di far partire la didattica a distanza da venerdì 12 marzo. Il sindaco di San Donà Cereser con un post su Facebook ha avvisato la sua popolazione.

Intanto è differente la situazione del Veneto orientale rispetto a quella del Veneziano. Nella stessa area metropolitana convivono il territorio più contagiato del Veneto, in base al tasso di positività ogni 100mila abitanti (355.63) e il territorio dell'Ulss 3, distante dalla soglia dei 250. Ieri, intanto, 170 casi e 5 decessi.

Infanti a pagina II

