PORDENONE Alla certezza che lunedì prossimo le attività economiche che sono ancora in lockdown - come bar, ristoranti, negozi al dettaglio, centri commerciali, saloni di barbieri, parrucchiere e centri estetici - potranno riaprire i battenti nella tarda serata di ieri è arrivata anche quella sulle regole da utilizzare. Dopo una lunga e convulsa giornata il governo ha accolto un testo unitario delle Regioni con regole light. Si è così scongiurato il pericolo di arrivare a ridosso della data di riapertura senza chiarezza. Si sono superate le linee guida Inail. Le categorie degli operatori temevano di arrivare alla vigilia senza una linea chiara.

Quelle che proprio il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga aveva contestato. «Così come sono, sono inapplicabili», aveva detto. E ieri la sua linea per regole più leggere è passata ed è servita a presentare un testo unitario al premier Conte. E ieri su questo fronte c'è stata una giornata complicata che ha visto più incontri tra Regioni e governo. In mattina si era registrata anche una spaccatura tra le Regioni del Nord. Ricucita in serata quando si è trovata l'unitarietà. La Conferenza delle Regioni ha inviato al governo un documento unitario contenente linee guida di indirizzo per le riaperture. «Un risultato - ha commentato in serata Massimiliano Fedriga - di enorme responsabilità istituzionale che punta al superamento delle criticità dei protocolli Inail e alla definizione dei perimetri entro cui le categorie interessate dovranno operare da lunedì prossimo». Un clima e un tono diverso da quello della mattinata in cui le Regioni chiedevano cose diverse: da una parte il patto Fedriga-Zaia con l'istanza di poter avere margini di manovra ampi. Dall'altra la Lombardia che chiedeva regole uguali per tutti. Frattura poi composta. Poi la ricomposizione e l'accettazione del testo unitario da parte del governo. Il pacchetto di regole presentato dalla Regioni resta comunque conforme alle linee guida previste dal governo per il secondo step della Fase 2. Anche se in realtà con il superamento dell'empasse è più flessibile. Due le novità fondamentali: la distanza tra clienti ridotta da quattro a un solo metro e il no alla responsabilità penale delle Regione nell'applicazione delle norme.

Intanto da lunedì via libera agli spostamenti sul territorio regionale. Ci si potrà muovere - senza dunque più le limitazioni e quindi l'obbligo dell'autocertificazione - nell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Salvo - e questa è un'altra regola certa, per altro già in vigore - si registrino particolari rialzi nelle curve dei contagi in alcune aree territoriali anche ristrette: in quel caso scatteranno dei mini-lockdown che limiteranno nuovamente i movimenti. Sembrerebbe che anche la richiesta degli spostamenti dei residenti nelle province contigue a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Vento - sempre a partire da lunedì prossimo - per raggiungere e fare visita a parenti e amici possano avvenire. La lettera congiunta di Fedriga e Zaia ai prefetti è stata inviata come una comunicazione. Per cui - si è appreso ieri - se entro lunedì non arriveranno comunicazioni contrarie i due governatori sono pronti ad aprire i confini. Scatterebbe - anche se è improprio chiamarlo così - una sorta di silenzio-assenso. E dunque i residenti nelle arre territoriali della Destra Tagliamento e della provincia di Udine potranno recarsi nei territori delle province di Treviso, Venezia e Belluno. E ovviamente viceversa. Certezza, sempre sul fronte delle attività produttive, anche sul fatto che le Regioni possono autonomamente agire con regolamenti propri nel rispetto, però, dei principi guida contenuti nei protocolli nazionali. Su quest'ultimo aspetto sarà necessario il bollino del decreto sulle riaperture che il governo ha di fatto pronto.

Restano ancora da capire nei dettagli i tempi e modalità di riapertura di palestre e piscine. Sulle quali già giorni fa il presidente Fedriga aveva chiesto notizie. Nelle nuove indicazioni anche quelle per l'apertura dei centri estivi per i bambini con un'età superiore ai tre anni. In ogni caso da lunedì le riaperture delle attività e libertà di movimento dei cittadini saranno però subordinate al monitoraggio sanitario sull'andamento epidemiologico che tutti i giorni la Regione dovrà effettuare e inviare al ministero della Salute e al Comitato tecnico scientifico. Nel caso in cui dovesse esserci, in qualche area del territorio, un rialzo del numero dei contagi si dovrà intervenire subito con delle restrizioni anche ah hoc sul territorio al fine di limitare una possibile nuova diffusione del virus.

