Una giornata da dimenticare, una fase 2 da riprogrammare. Il sistema dei trasporti non ha retto: nella navigazione nelle ore di punta l'afflusso di lavoratori pendolari che tornavano operativi dopo l'isolamento del coronavirus è stato notevole. E subito si sono verificati problemi con le immancabili tensioni legate alle nuove disposizioni. In centro storico, ad esempio, molti viaggiatori sono stati lasciati a terra dai vaporetti. Con tanto di momenti di tensione. A farne le spese, alla Giudecca, è stata una dipendente Actv che è stata aggredita. Attese di un'ora sono state inoltre segnalate nelle linee per il Civile. In terraferma, invece, molti tram erano pieni per il semplice fatto che non è stato possibile controllare gli accessi (le porte si aprono contemporaneamente) e dietro di loro c'erano i bus. Parcheggi scambiatori quasi vuoti e poche persone hanno utilizzato le varie navette. Molti bus per Venezia erano affollati. Secondo il direttore di Avm-Actv, Giovanni Seno, oltre a qualche mezzo in più da inserire soprattutto in terraferma, è necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Ressa anche a Punta Sabbioni, mentre al Lido sono arrivati i carabinieri.

