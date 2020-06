«Assembramenti ingiustificati e lavoratori costretti a sostituire la polizia locale per gestire il caos. Sugli ecocentri c'è un problema di sicurezza: i Comuni devono cambiare rotta». Con una nuova lettera, Daniele Giordano della Fp Cgil, Urs Passi della Fit Cisl e Andrea Zaniol di Uiltrasporti lanciano un appello ai sindaci dei Comuni soci di Veritas, chiedendo di rivedere le decisioni prese finora. «La scelta di sospendere il conferimento per appuntamento aprendo al libero accesso non regolamentato sta creando problemi nel rapporto con il personale, nella viabilità e nel rapporto tra utenti stessi nelle code che si stanno determinando - osservano i sindacalisti -. L'azienda ha scelto di assecondare l'indicazione dei Comuni ma non può in questo momento di difficoltà economiche incrementare il personale in servizio per far meglio fronte alle difficoltà esposte. Riteniamo utile anche aggiungere che in più di un'occasione i lavoratori di Veritas si sono trovati a doversi impropriamente sostituire alla polizia locale nella gestione del traffico e ci sono stati momenti di grande tensione e malessere». Le lunghe code a Spinea (dopo quelle a Mirano e in tanti altri comuni) rivelano che a poco sono servite, finora, le raccomandazioni di Veritas che ha chiesto agli utenti di avere pazienza e di tenere a casa i loro rifiuti ingombranti ancora un po'. «Vi invitiamo quindi - concludono Giordano, Passi e Zaniol - a rivedere la vostra decisione e ad aprire un confronto con l'azienda affinché si determinino le condizioni per una diversa organizzazione che non penalizzi gli utenti ma che salvaguardi al contempo la salute pubblica e i lavoratori di Veritas. Se la situazione dovesse perdurare senza nessun intervento saremo costretti a valutare quali azioni mettere in campo». M.Fus.

