VENEZIA Ancora una conferma: l'arancio, già vincitore dello scorso anno, si è ripetuto in modo straordinario, lasciando centinaia di metri al secondo. Una gara pazzesca ed un equipaggio, coordinato da Vittorio Selle, ringiovanito, affiatato e fortissimo. Ecco i magnifici sei: Cristiano Vianello, Pietro Meneghini, Nicolò Trabuio, Vittorio Selle, Simone Costantini, Federico Busetto. In testa fino dalla partenza, invece di risparmiarsi hanno sempre più accelerato, giungendo acclamati all'arrivo e stampando il loro dominio sulla regata. Nella storia delle regate delle caorline, ben poche volte si è visto l'arrivo di una caorlina solitaria. Una bella vittoria soprattutto per Selle, medico appassionato di voga, dirigente dell'ufficio d'Igiene della Ulss 3 Serenissima. Niente di strano, quindi, che all'arrivo Selle abbia dedicato il trionfo ai sanitari impegnati negli ospedali a combattere contro il Coronavirus. L'arancio, si diceva, ha avuto un'ottima partenza, con dietro, appaiati, il canarin, il verde e il rosa. Quindi ha preso il largo, e nessuno l'ha più visto. Il canarin è giunto secondo, con Giacomo Marangon, Luca Quintavalle, Gaetano Bregantin, Fabio Donà, Gabriele Lazzarini, Leone Mao. Il viola è terzo: Alessandro Secco, Ivan Gaburro, Damiano Allegretto, Giuseppe Bognolo, Alessandro Gaburro, Fabio Zane, quest'ultimo di Burano e capostipite di una serie di figli vogatori. Quarto il celeste: Marino Massaro, Nicola Massari, Davide Vianello, Claudio Carrettin (presidente dell'associazione Regatanti), Marco Lazzari, Marco Girotto. Quinto il rosa, con Matteo Zane, Mauro Ceciliati, Tommaso Moretti, Alvise D'Este, Riccardo Caenazzo, Filippo Vedova.

Dietro ancora il rosso: Michele Zennaro, Fabio Boscolo, Arben Doci (cittadino albanese), Marco Franzato, Michele Ghezzo, Alessandro De Pol. Settimo il verde, con Eugenio Zennaro, Emanuele Follador, Massimiliano Bigarello, Renzo Uscotti, Francesco Prearo, Renato Zangrossi. Ottavo il bianco: Livio Gallo, Gabriele Rizzo, Riccardo Salviato, Giacomo Proto, Enrico Palasgo, Wladimiro Lombardo. Ultimo il marron, con Marco Lazzarini, Alberto Berton, Francesco Lazzarini, Luca Ballarin, Emanuele Modenese, Antony Vianello.

Sempre Selle ha spiegato la difficoltà del vogare in caorlina, le barche bisonti della laguna, per l'organizzazione dell'insieme, la sintonia, i pesi in barca. Sei vogatori che devono essere come uno. Caorline: barche da lavoro che sono assurte al ruolo di imbarcazioni da regata, un tempo addobbate con i prodotti delle isole, cone frutta e reti da pesca.

