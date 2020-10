IN UNA SOLA CLASSE

Otto positivi al Covid alla Primaria Palladio di Caorle: oggi tampone rapido per tutti gli studenti ed il personale del plesso scolastico. L'Ulss 4 ha comunicato ieri che all'interno della scuola primaria della località balneare sono stati individuati otto positivi, di cui un'insegnante e sette studenti, per la maggior parte appartenenti ad una sola classe. Pare che nei giorni scorsi fosse stata accertata dapprima la positività al coronavirus dell'insegnante, con conseguente attivazione dei protocolli anti Covid che hanno portato ad eseguire i tamponi sugli studenti delle classi ove è impegnata la docente. All'esito di questo primo giro di tamponi sono risultati positivi sette bambini. La comparsa del focolaio all'interno dell'istituto scolastico ha portato l'Ulss 4 a decidere di sottoporre a tampone rapido tutti gli studenti della scuola primaria di Caorle: il tampone sarà eseguito oggi dal personale sanitario direttamente all'interno della scuola, come è stato confermato anche dal sindaco di Caorle Luciano Striuli. La decisione di allargare l'indagine a tutte le classi si è resa necessaria anche alla luce del fatto che pare che alcuni tra gli alunni positivi usufruiscano del sistema di trasporto scolastico. Pare, comunque, che questi non siano i primi casi di positività riscontrati all'interno dell'Istituto Comprensivo Palladio che, oltre all'omonima primaria, comprende, tra le altre, anche la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi e la primaria Vivaldi di San Giorgio di Livenza. Proprio in questi due plessi scolastici nei giorni scorsi sembra siano stati individuati due casi isolati, che non avrebbero fortunatamente portato ad ulteriori contagi. Sempre ieri le due liste di minoranza del consiglio comunale di Caorle, Liberi e Trasparenti e Miollo Sindaco hanno depositato due interpellanze urgenti con le quali hanno chiesto all'Amministrazione di fornire un'informazione più chiara sul numero di contagi attualmente presenti a Caorle ed in particolare nelle scuole e sulle misure di contenimento per il trasporto scolastico. A vario titolo i consiglieri Doretto e Ferraro (per Liberi e Trasparenti) e Miollo, Conte e Antelmo (lista Miollo) rimproverano alla giunta di non aver fornito da subito avvisi chiari rispetto alle voci sui contagi comparsi all'interno delle scuole del comune.

