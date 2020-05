CAORLE

Taglio del nastro lunedì 1 giugno alle 15.30 per la stagione turistica a Caorle. Federalberghi Caorle ha deciso di organizzare una cerimonia pubblica per dare il via alla stagione 2020: sulla spiaggia di Levante, nei pressi del Chiosco Havana, il sindaco di Caorle Luciano Striuli taglierà il nastro tricolore, mentre in contemporanea gli albergatori della località adeguatamente distanziati - apriranno gli ombrelloni allestiti dal Consorzio Caorlespiaggia: un gesto simbolico, dunque, che vedrà uniti pubblico e privato per questo avvio della stagione turistica. Non vediamo l'ora di offrire ai nostri ospiti un meritato momento di relax, di serenità e divertimento dopo un periodo così difficile ha detto il presidente di Federalberghi Caorle, Loris Brugnerotto Gli operatori hanno fatto il possibile per rendere le strutture sicure e faranno l'impossibile per rendere memorabile la vacanza dei nostri ospiti, sia per chi già ci conosce e sia per chi per la prima volta sceglierà Caorle. Grazie alla grande empatia dei caorlotti, chi viene qui in vacanza arriva come un turista, ma riparte come amico.

OPERATORI FIDUCIOSI

C'è grande fiducia da parte degli operatori del ricettivo che in questi giorni hanno finalmente cominciato a registrare prenotazioni e richieste per l'estate. Consapevoli dell'eccezionalità del periodo e delle inevitabili difficoltà causate dalla pandemia si sono infatti rimboccati le maniche per dare un segnale ai potenziali ospiti e per offrire loro una vacanza sicura. Gli stabilimenti balneari sono allestiti con distanze ampie tra i singoli ombrelloni, ben superiori agli standard normativi - si va dai 15 ai 20 metri quadrati di spazio per ogni posto spiaggia e sono state acquistate attrezzature all'avanguardia per garantire ogni giorno la sanificazione delle attrezzature. Particolare attenzione è stata riservata ai disabili (da anni la spiaggia è riconosciuta da diverse associazioni come meta turistica a misura di persone con disabilità) che godranno di servizi dedicati e di carrozzine (sempre adeguatamente igienizzate) che permetteranno loro di accedere alla balneazione.

VACANZA ASSICURATA

L'amministrazione comunale ha avviato il progetto Caorle estate assicurata che garantisce la copertura assicurativa sanitaria agli ospiti della località. Questo gesto rappresenta un altro buon segnale che la nostra località vuole dare ai turisti italiani e stranieri ha aggiunto il sindaco Striuli Dal 1 giugno assisteremo ad una grande partenza della stagione balneare nella nostra Caorle. I nostri ospiti potranno godere di una vacanza sicura ed assicurata.

Riccardo Coppo

