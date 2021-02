SPIAGGE

CAORLE Ombrelloni distanziati nel rispetto delle norme anti-covid, ma in numero pari alle stagioni balneari pre-pandemia.

E' la scommessa sulla quale sta puntando il Consorzio Caorlespiaggia in vista dell'estate 2021. L'ente che gestisce la quasi totalità degli stabilimenti balneari a Caorle sta già programmando la prossima stagione turistica confidando che i dati dell'emergenza sanitaria consentano in estate il ritorno nella località balneare dei suoi affezionati ospiti.

L'obiettivo dichiarato dai tecnici del Consorzio è quello di progettare una spiaggia ove gli spazi tra gli ombrelloni siano tali da garantire il rispetto degli standard di sicurezza, ritornando però ai numeri dell'estate 2019.

Nel 2020, invece, Caorlespiaggia (nuovo brand del Consorzio Arenili di Caorle) si vide costretta ad installare meno ombrelloni rispetto all'ordinario, proprio per ampliare gli spazi tra i posti spiaggia. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consorzio ha chiesto nuove aree in concessione in modo da prolungare gli stabilimenti verso il mare e la battigia.

Allo stesso tempo verrà leggermente ridotta la distanza tra gli ombrelloni rispetto al 2020, ma rimanendo pur sempre entro il limite minimo di 12 metri quadrati di spazio per ciascun posto spiaggia a Ponente. Superfici maggiori saranno invece garantite a Levante dove l'arenile è più ampio.

«I nostri ospiti lo scorso anno hanno apprezzato la cura nella predisposizione della spiaggia che ha permesso di garantire la sicurezza dell'utenza spiega il presidente di Caorlespiaggia, Francesco Perissinotto Allo stesso tempo hanno gradito le distanze più ampie tra gli ombrelloni che meglio garantiscono la privacy e la tranquillità dei clienti. Abbiamo pensato quindi di trasformare una necessità imposta dall'emergenza sanitaria in un elemento qualificante della nostra offerta».

Per raggiungere questo risultato, Caorlespiaggia potrà contare anche sul prolungamento a Ponente dell'arenile che sarà reso possibile grazie ai lavori, tuttora in corso, di installazione dei nuovi maxi-pennelli (frutto di un accordo tra Regione, Comune di Caorle e Consorzio) e al ripascimento straordinario con sabbia recuperata dalla spiaggia di Levante. Sempre allo scopo di favorire un ritorno alla normalità, Caorlespiaggia tornerà nel 2021 ad offrire i servizi di animazione.

Sono anche previste una serie di novità sull'arenile: salvo imprevisti, dovrebbe essere realizzato, in particolare, un nuovo anfiteatro all'interno di una delle oasi verdi della spiaggia di Levante, da utilizzare per manifestazioni, eventi ed attività per gli utenti dell'arenile.

Riccardo Coppo

