L'APPELLO

«Vogliamo riaprire la nostra spiaggia, rispettando le misure sanitarie che il Governo inserirà nel prossimo provvedimento che dovrebbe essere approvato entro il fine settimana. Abbiamo bisogno di norme certe per garantire la ripresa e la sicurezza di imprese, lavoratori ed ospiti. Il Governo deve darci una risposta». Sono le parole del sindaco di Caorle Luciano Striuli, ad un giorno dal summit tra il G20 delle spiagge italiane ed il sottosegretario al turismo Lorenza Bonaccorsi. L'esito della videoconferenza è stato deludente per i primi cittadini delle principali località balneari italiane perché si aspettavano indicazioni precise sulle date di riapertura e sui protocolli sanitari da adottare in spiaggia e negli hotel. Gli operatori a Caorle scalpitano per tornare ad allestire strutture ricettive e la spiaggia, in modo da essere pronti per la riapertura che per i sindaci del G20s non potrà superare il 1. giugno. Ad oggi le norme consentono le sole attività di manutenzione ed infatti da diversi giorni sono riprese le operazioni di spianamento delle dune formatesi a causa del forte vento delle ultime settimane. L'allestimento, invece, con ombrelloni e lettini non è ancora consentito, anche se, almeno a Caorle, c'è uno spiraglio procedimentale che consentirebbe ai concessionari di collocare i picchetti sui quali verranno poi installati gli ombrelloni una volta che sarà autorizzato l'allestimento degli stabilimenti balneari.

A Caorle, infatti, il Consorzio Caorlespiaggia che gestisce il 90% degli stabilimenti, è titolare dal 2018 di un permesso di costruire triennale per l'allestimento della spiaggia che, grazie alle norme sblocca cantieri post lockdown approvate dal Governo, consentirebbe già ora di piantare i picchetti. Analoga situazione vale anche per le concessioni della spiaggia di Porto Santa Margherita. E' chiaro che gli operatori preferiranno attendere il fine settimana per avere a disposizione le norme del pacchetto turismo annunciato dal Governo in vista della fase due, ma ha spiegato Striuli come amministrazione comunale cercheremo di fare il possibile per agevolare i nostri operatori. Se le norme prevederanno ampie distanze tra gli ombrelloni, siamo pronti a derogare al piano degli arenili per consentire l'allestimento dei comparti».

«Abbiamo progettato un layout della spiaggia flessibile spiega il presidente di Caorlespiaggia, Francesco Perissinotto ma siamo in attesa delle indicazioni del Governo. E' giusto rispettare i divieti che derivano dalle indicazioni della comunità scientifica, ma abbiamo bisogno di avere al più presto i protocolli per poter allestire i comparti. Solo se le norme arriveranno a breve potremo essere pronti per il 1. giugno».

Riccardo Coppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA