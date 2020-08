BOOM DI PRESENZE

CAORLE Numeri da alta, anzi altissima stagione a Ferragosto per Caorle. Le strutture alberghiere, secondo i dati forniti da Federalberghi Caorle, stanno facendo registrare un'occupazione media del 90 per cento con punte superiori al 95% per questo fine settimana. Anche per la prossima settimana, peraltro, le prenotazioni porteranno a far registrare numeri molto vicini al tutto esaurito. Solamente tra il 16 ed il 17 agosto è previsto un leggero e fisiologico calo nelle presenze, legato al cambio tra i turisti che avranno terminato le ferie e chi invece le comincerà.

«I numeri in queste due settimane sono incoraggianti ha commentato Loris Brugnerotto, presidente di Federalberghi Caorle le nostre strutture registrano un notevole affollamento che sembra premiare gli sforzi della località che molto ha fatto per far passare ai turisti il messaggio che Caorle è una località sicura e tranquilla per trascorrere le vacanze estive. Se il meteo ci aiuterà, possiamo sperare di lavorare bene anche a settembre. Per noi sarebbe fondamentale, perchè ci permetterebbe di recuperare almeno in parte tutto quello che abbiamo perduto nei mesi scorsi in termini di presenze e fatturato».

Quanto alla nazionalità degli ospiti, Caorle continua a parlare italiano: «Agosto è da sempre il mese delle ferie per gli italiani ha proseguito Brugnerotto Possiamo dire che in questo momento le nostre presenze turistiche per il 70% sono composte da italiani, in particolare veneti e lombardi, e il restante 30% da turisti stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci. Siamo in ripresa sul mercato svizzero, anche se i numeri rimangono più bassi rispetto allo scorso anno». Per quanto riguarda gli italiani, sono notevolmente cresciute le richieste di prenotazione da parte di veneti e lombardi che hanno individuato in Caorle una meta tranquilla e vicina a casa: pare, dunque, che le iniziative promozionali mirate al mercato di prossimità attuate negli ultimi mesi abbiano dato frutto. Per quanto riguarda i controlli sul rispetto delle misure anti-Covid, continua il presidio quotidiano della polizia locale, in particolare nei luoghi più affollati e in spiaggia. Sull'arenile, inoltre, grazie alla nuova iniziativa dell'Ulss 4, è presente un operatore che in sella ad un quad vigila sul rispetto del distanziamento fisico tra i turisti.

Riccardo Coppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA