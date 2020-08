CAORLE IN LUTTO

Un sorpasso sarebbe all'origine del terribile incidente tra i due scooter a Caorle in cui l'altra sera hanno perso la vita due persone. Le indagini della Polizia locale del Distretto Ve1B sono ancora in corso, ma gli agenti sono quasi certi che a provocare lo schianto sia stato un sorpasso di uno degli scooteristi coinvolti. A perdere la vita il 50enne Enrico Bellinazzi di Ottava Presa e Pierluigi Dorigo, 67enne di Caorle. Sarebbe stato quest'ultimo l'altra sera ad aver invaso la corsia opposta mentre con il suo scooter Aprilia stava percorrendo la strada metropolitana 59 che da San Stino di Livenza porta al mare. Giunto nella località di Sesta Presa, tra Ottava Presa e Caorle, l'uomo ha percorso un tratto di strada caratterizzato da una serie di curve. Dopo aver superato il ponte sul canale Riello, l'uomo avrebbe cercato di superare un autoveicolo, salvo poi tentare di rientrare nella propria carreggiata forse dopo aver visto all'ultimo l'altro scooter che proveniva nel senso opposto. L'impatto con il Yamaha di Bellinazzi, che stava procedendo regolarmente sulla propria corsia di marcia, complice molto probabilmente il buio nella zona, è stato inevitabile e devastante.

A 60 METRI DAL PONTE

I due scooter si sono scontrati a circa 60 metri dal ponte, sul lato verso Caorle, finendo a oltre 300 metri di distanza l'uno dall'altro. Dorigo, sbalzato dal due ruote, è volato in mezzo alla carreggiata in prossimità del punto di impatto, Bellinazzi a sua volta è finito a bordo strada con lo scooter che è stato catapultato più in là, tanto che i soccorritori non lo hanno trovato subito. L'urto violentissimo è stato fatale per entrambi i centauri. Subito alcuni automobilisti di passaggio, in una serata particolarmente trafficata dai tanti che si dirigevano al mare, hanno lanciato l'allarme, arrivato alle 20.16 alla centrale operativa della Polizia locale. Sono arrivati in forze da Caorle i sanitari della Castelmonte con l'ambulanza e il nuovo quad in dotazione da pochi giorni. Purtroppo nonostante il loro tempestivo intervento per entrambi non c'è stato niente da fare: Enrico Bellinazzi e Pierluigi Dorigo sono morti nel violento impatto.

SOCCORSI COMPLICATI

La strada metropolitana è stata chiusa fino alle 23.30 dalla Polizia locale, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri, per permettere le operazioni di soccorso che si sono rilevate particolarmente difficili per l'oscurità e la complessità dell'incidente. È dovuta intervenire anche la squadra dei Sommozzatori dei Vigili del fuoco infatti, per riuscire a trovare il Yamaha di Bellinazzi che è stato ritrovato nel canale ricolmo d'acqua che costeggia la trafficata strada. Un collegamento creato nell'immediato dopoguerra, diventato nel tempo una importante strada di collegamento per raggiungere Caorle di fatto oramai obsoleta tanto che da anni si parla della via diretta da Portogruaro, rimasta solo sulla carta. Priva di illuminazione in più tratti, la strada per Caorle è stata teatro di moltissimi incidenti purtroppo anche tragici. Gli investigatori della Locale, diretti da Armando Stefanuto e coordinati dal Pm Carmelo Barbaro, stanno cercando di trovare ora elementi utili a capire se vi siano state anche delle distrazioni che hanno provocato l'incidente. Per questo saranno analizzati gli smartphone delle vittime ma anche i due veicoli, che sono stati entrambi sequestrati, anche se non sono al momento emersi dati sulla velocità al momento dello schianto. Il Magistrato ha invece restituito ai familiari le salme che non saranno rese visibili a causa delle importanti ferite riportate.

Marco Corazza

