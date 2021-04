Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOGLIA D'ESTATECAORLE Prenotazioni in arrivo dalla Germania e primi segnali positivi anche dal mercato italiano dopo l'annuncio del ministro Garavaglia sulla possibile riapertura delle spiagge dal 15 maggio. A Caorle gli operatori guardano con moderata fiducia alla stagione balneare. A differenza dello scorso anno, per i mesi clou dell'estate (luglio ed agosto) si sono già registrate discrete prenotazioni dall'estero, in particolare dalla...