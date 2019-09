CAORLE Doveva essere una domenica spensierata al mare: un 52enne di Portogruaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAORLEDoveva essere una domenica spensierata al mare: un 52enne di Portogruaro perde la vita alla Brussa di Caorle. Paolo Gasparotto, di professione cuoco, è stato trovato oramai cadavere ieri mattina. L'uomo era arrivato di buon'ora nella nota località naturalistica. Dopo aver parcheggiato l'auto in una stradina laterale a quella di accesso al litorale, Gasparotto è arrivato in spiaggia. Verso metà mattina ha deciso di fare il bagno. Per questo si era portato anche un materassino, approfittando così del sole che a quell'ora aveva...