Un centro estivo originale all'insegna della recitazione e delle sette note. Supercalifragilisti(chespiralidoso) play2020 è il nuovo progetto per il dopo Covid dell'associazione padovana Tam Teatromusica che a breve, appena definite le sedi, proporrà a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni mattinate di teatro, arte, canto e musica.

Il progetto educativo in totale sicurezza è rivolto a famiglie, scuole, parrocchie ed enti locali. Il titolo scioglilingua ricorda la celebre Mary Poppins, e l'iniziativa gestita da personale qualificato coniugherà valori artistici e creativi valorizzando il senso giocoso dello spettacolo con l'aiuto dei tutor-artisti: Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello, Antonio Panzuto, Elena Perdoncin, Giuseppina Casarin, David Conati, Gianluca Passarelli e Elisa Cordioli.

La cooperativa infatti è un'impresa di produzione di teatro di innovazione per l'infanzia e la sperimentazione, riconosciuta anche da Mibact e Regione Veneto, e da vari anni gestisce la rassegna Teatro Ragazzi Padova.

I percorsi per i piccoli partecipanti saranno tre: il primo comprende i laboratori Teatro con i bambini e Sette volte albero sul teatro-natura; il secondo coniuga l'arte visiva con il teatro in Dipingere con la luce e Il codice della pittura con lo studio di piccoli trattati di pittura per giovani artisti. Il terzo itinerario unisce musica e teatro in A fil di suono, parole e suoni per raccontare, Con la voce, approfondimento disciplinare di musica, e ..Di ritmo e di canto sull'animazione musicale. Tutti i corsi sono a numero chiuso e si svolgeranno dalle ore 8 alle 13 con entrate scaglionate.

