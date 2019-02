Cantone e le tensioni con il governo: verso l'addio ad Anac, torna in procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA La scadenza naturale sarebbe a marzo 2020 e recentemente Raffaele Cantone aveva detto che avrebbe portato a termine l'incarico. E invece, il primo presidente dell'Authority Anticorruzione, nella nuova formula voluta dal governo Renzi nel 2014, pensa di andare via in anticipo e tornare in procura. Così ha presentato al Csm tre domande: tre città diverse dove sarà disponibile la poltrona di capo dei pm. Una decisione, più che un segnale. Il sospetto che la scelta di anticipare i termini sia dettata anche dalla scarsa...