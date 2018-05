Cantieri per asfaltature e piste ciclabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Asfaltature e manutenzioni delle strade cittadine comprese nel Lotto 1 procedono come da calendario. Il bel tempo sta aiutando i tecnici incaricati di seguire tutti i cantieri. Per tutta la settimana continuerà l'asfaltatura di via Sant'Antonino, nel tratto compreso tra le ex scuole Carrer e la Chiesa parrocchiale: un intervento richiesto a gran voce dai residenti e reso necessario anche dalla mole di traffico che ogni giorno attraversa la strada. Sempre in tema di viabilità, è n corso d'opera anche la pista ciclabile a San Giuseppe, in via...