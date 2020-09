LA RIPARTENZA

VENEZIA Oggi riaprono le scuole dopo quasi 7 mesi di chiusura. Moltissime ancora le incognite organizzative anche a Venezia, perché se sulla carta le regole sembrano nonostante tutto semplici, la loro realizzazione nel quotidiano appare avvolta dall'incertezza. Quello che è certo è in che ogni istituto si dovrà necessariamente creare un equilibrio pressoché perfetto tra protocolli e responsabilità individuali. In questa riapertura chi sembra di più sotto pressione sono i dirigenti scolastici: primavera ed estate trascorse a effettuare ricognizioni, stabilire e pianificare interventi strutturali insieme alla Città Metropolitana, misurare distanze, calcolare metrature e percentuali, organizzare orari e organico, sanificare, accumulare scorte di dispositivi di sicurezza. Il tutto cercando di restare dentro ad un budget che, anche se aumentato rispetto agli anni scorsi proprio per via dell'emergenza sanitaria, resta comunque insufficiente. Ed ora, ecco che si accumulano ritardi indipendenti dall'organizzazione dei singoli istituti.

Alcuni cantieri non sono terminati, lasciando spazi impossibili da utilizzare, le forniture ministeriali di gel e mascherine, arrivate la settimana scorsa, sono sufficienti solo per coprire pochi giorni, e verranno quindi utilizzate solo per il personale docente e non docente, e non c'è stata alcuna comunicazione riguardo alle date delle prossime forniture. I banchi monoposto, o arredamenti innovativi, pare arriveranno ad ottobre. E, per quanto riguarda gli istituti superiori, gli spazi aggiuntivi messi a disposizione dalla Città metropolitana non sono sufficienti a garantire la didattica in presenza al 100%. Così ogni dirigente del centro storico, dove il problema degli spazi è più diffuso, ha cercato di agevolare le classi prime e le classi quinte, mentre per tutte le altre ci sarà didattica a distanza a rotazione in una percentuale variabile tra il 10 e il 25%.

Un problema non ancora risolto, poi, sono le nomine dei docenti: in molti istituti, soprattutto a Mestre i docenti non di ruolo non sono ancora stati convocati, creando il caos nella programmazione e il panico tra i precari. Intanto nei giorni scorsi si sono concluse le riunioni online tra docenti, famiglie e rappresentanti e sono state pubblicate le regole per ogni plesso. Entrate contingentate e con orari diversificati a seconda delle classi, dalle scuole d'infanzia agli istituti superiori, nessuno scambio tra compagni durante le lezioni, ricreazione con distanziamento e, quando ad ottobre verrà attivata la mensa, consumo del pasto al proprio banco.

Per quanto riguarda le mascherine, sono raccomandate nei primi giorni quelle chirurgiche monouso, che dovranno essere fornite dalle famiglie in attesa che arrivino quelle promesse dal Miur. Le cosiddette mascherine di comunità, ossia quelle in tessuto, non sono per ora accettate. Al banco, se le dimensioni dell'aula permettono il distanziamento di 1 metro tra studente e studente, le mascherine potranno essere tolte e riposte in un'apposita scatola e rimesse ogni volta che ci si alzerà dal banco che sia per andare in bagno o fare ricreazione. Sui trasporti c'è ancora incertezza su come verrà gestito il limite dell'80% della capienza: i presidenti dei consigli d'istituto della provincia di Venezia infatti hanno sottolineato alcuni dubbi: i mezzi a disposizione saranno sufficienti per coprire l'intero bisogno degli studenti garantendo al tempo stesso un corretto distanziamento fisico e il controllo dell'uso delle mascherine? Come verrà effettivamente applicato il limite numerico? Anche la misurazione della temperatura rimane un'incognita: in alcuni istituti hanno infatti deciso di effettuarla all'ingresso, in modo da ridurre statisticamente la possibilità di avviare i complicati protocolli di quarantena e chiusura.

Alice Carlon

