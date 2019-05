Cantieri al via a Rocca e Auronzo Bottacin: «Aumentiamo la sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIBELLUNO Un milione e cento cinquanta mila euro di lavori. Pianificati, stanziati e avviati dalla Regione Veneto. I due cantieri a Rocca Pietore, in Agordino e a Auronzo di Cadore. Una boccata d'ossigeno per un territorio che prova a riprendersi dallo sfregio della tempeste di fine ottobre.«Sono lavori che stiamo seguendo con il Genio Civile - spiega l'Assessore regionale alla Difesa del Suolo, il bellunese Gianpaolo Bottacin - il primo, avviato oggi (ieri per chi legge ndr) del valore di 650mila euro, riguarda opere di difesa spondale...