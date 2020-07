LA FOTOGRAFIA

BELLUNO L'ultimo miglio. Non è detto sia in discesa ma, quantomeno, permette di vedere una via d'uscita dall'emergenza. Sul fronte della burocrazia tuttavia è bene precisare che a Novembre 2020 scade la proroga di dodici mesi dell'emergenza Vaia ed è molto probabile ne venga concessa una ulteriore, quantomeno per permettere di recuperare il tempo perso con il lockdown. I cantieri di messa in sicurezza del territorio non si sono però fermati. Sono 1466 i lavori pubblici di messa in sicurezza del territorio provinciale, un centinaio saranno quelli che apriranno entro la fine dell'anno. I cantieri della Regione sono ovunque, nell'agenda dell'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin gli spazi sono tutti pieni. Dall'Alpago al Comelico, passando per il Feltrino e la Val di Zoldo nelle prossime due settimane è previsto un tour per verificare di persona che le ruspe siano al lavoro e che tutto proceda come previsto. Sono 389 i milioni di euro destinati a questa provincia dopo il maltempo di ottobre e novembre 2019.

L'ASSESSORE

«Sono moltissimi i cantieri avviati a tempo di record - spiega l'assessore Gianpaolo Bottacin - che ci permettono di guardare in maniera sempre più positiva anche di fronte a possibili nuovi eventi calamitosi. Si tratta di lavori che spesso passano sotto traccia, poco visibili perché lontano dai centri abitati, ma di fondamentale importanza per la prevenzione dal rischio e la sicurezza dei cittadini. Si pensi che in questi ultimi anni abbiamo investito quasi un miliardo di euro sul territorio veneto». Il concetto, per far fronte alla devastazione, è semplice. Vaia ha provocato un urto violentissimo sul territorio mandando in frantumi molte delle opere di protezione. È come dopo un incidente stradale: la prima cosa ad esplodere sono i paraurti. L'obiettivo è di dotarsi di airbag ancora più reattivi, ora che vengono ricostruiti.

IL FUTURO DEL TERRITORIO

Altro fronte aperto per la Regione è quello della prevenzione, non ci sono solo cemento e ruspe ma anche i modelli matematici a permettere di capire cosa potrà succedere. «A fianco dei lavori propriamente detti - prosegue Bottacin - come Regione stiamo investendo molto anche in termini di previsione del rischio. Lo facciamo in maniera assolutamente scientifica, attraverso appositi modelli matematici di cui testiamo l'efficacia insieme al nostro braccio operativo rappresentato da Arpav, ma anche tramite l'Università di Padova con cui abbiamo avviato delle apposite convenzioni. Per capire la portata di questi sforzi basti pensare che mentre nell'alluvione del 2010 ci furono ben trentadue rotture arginali, con Vaia, la cui portata è stata ancora più devastante, non se ne avuta nemmeno una».

ZOLDO

Nella casella con la spunta verde dei lavori completati la Regione ha inserito la messa in sicurezza del Rio Val Scura in località Cordelle a Val di Zoldo, 380mila euro il costo totale a curarlo l'unità organizzativa Forestale regionale. Un intervento che ha permesso il rifacimento dell'attraversamento stradale sul Val Scura con un tratto di 20 metri che hanno permesso anche un riordino degli spazi antistanti.

COMELICO

Tra i lavori principali in Comelico quello di San Pietro, dopo il cantiere in somma urgenza per mettere in sicurezza alcune abitazioni minacciate dal crollo di un tratto di muro d'argine del Piave. In questo caso i lavori programmati ammontano a 3milioni e 850mila euro. Obiettivo la sistemazione delle opere di difesa idraulica del Piave nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Cordevole di Visdende e il ponte di Presenaio. Altri 4milioni e mezzo di euro sono destinati alle opere di difesa idraulica del Piave da Presenaio fino alla confluenza del torrente Padola.

SOSPIROLO

Sul fronte del fiume Cordevole altri cinque milioni sono andati all'intervento tra Ponte Mas e Sass Muss. Obiettivo anche in questo caso «aumentarne il livello di resilienza». Nella nuova progettazione è prevista la sistemazione della sponda destra a valle di Ponte Mas e il prolungamento delle difese spondali di Sass Muss.

CORTINA E CADORE

Sedici i cantieri aperti a Cortina per un costo prossimo ai 15 milioni di euro. Più in generale in Centro Cadore terminato l'intervento sul rio Orsina a Pieve (200 mila euro). A Calalzo sul Molinà, in località Caravaggio realizzate le nuove sponde con i massi.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA