CANTIEREPORDENONE Al via da lunedì 18 giugno, con due interventi in altrettante zone della città, la stagione dei cantieri: da una parte la riqualificazione di via Cappuccini, dall'altra la nuova rotatoria all'intersezione fra via Montereale e via del Traverso. Inevitabili i disagi soprattutto per il più importante dei due interventi, quello di via Cappuccini: opera da un milione 315mila euro che comprende fra l'altro i sottoservizi, e in particolare la realizzazione ex novo della condotta di fognatura e di un nuovo impianto di raccolta...