CAVALLINO-TREPORTI «Da vent'anni il nostro territorio è fortemente segnato dal cantiere del Mose, è una presenza che ora ha bisogno di compensazioni». A ribadire la necessità di progetti e finanziamenti per l'area di Punta Sabbioni è Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti, che venerdì scorso, durante il collaudo delle paratie del Mose, si è rivolta direttamente al premier Giuseppe Conte per chiedere maggiori risorse per Cavallino-Treporti.

«Ho ribadito spiega la prima cittadina la necessità di chiudere il prima possibile i lavori. Per vent'anni Punta Sabbioni è stata penalizzata dalla presenza del cantiere, adesso è arrivato il momento di riappropriarci del lungomare e del collegamento con l'acqua. In questi anni ci sono stati molti disagi, prima di tutto per i residenti che hanno dovuto convivere forzatamente con il cantiere. Si tratta di una presenza che ha messo alla prova questa zona del litorale e la vita delle persone. Tutti questi disagi devono essere compensati con finanziamenti e progetti per rilanciare questa zona e di riflesso anche il nostro territorio. Punta Sabbioni rappresenta una parte fondamentale del nostro Comune, rilanciando il lungomare si darà una spinta a tutta Cavallino-Treporti».

Da parte sua, il presidente del Consiglio dei ministri ha ascoltato le richieste della sindaca, assicurando che a breve verrà varata una manovra specifica anche su questo argomento. Ma nella stessa occasione Roberta Nesto ha sottolineato la preoccupazione per i lavoratori stagionali e gli enti pubblici. «Ho sottolineato dice ancora Roberta Nesto che continuo a essere fortemente preoccupata, temo un riacutizzarsi della crisi economica e sospetto che la situazione emergenziale si inasprirà al termine della stagione, quando i lavoratori saranno nuovamente lasciati a casa perché termineranno di lavorare. Ho chiesto ancora una volta misure di sostegno adeguate, come il prolungamento della Naspi e della cassa integrazione fino al 31 marzo 2021 o in alternativa la creazione di un unico ammortizzatore sociale senza discriminazioni, a cui si possa accedere in maniera rapida e semplificata».

Al sottosegretario Baretta e al presidente Conte, al quale la sindaca di Cavallino-Treporti nei giorni scorsi ha scritto una nuova lettera, condivisa con i colleghi del coordinamento del G20s, è stato chiesto anche un sostegno per gli enti locali. «E' indispensabile ha ribadito Roberta Nesto riuscire ad avere maggiore liquidità per i Comuni, che oggi sono ciò che di più pubblico c'è in Italia e costantemente in prima linea, come accaduto in questi mesi. Dobbiamo avere disponibilità immediata di risorse aggiuntive per poter attivare interventi in aiuto delle famiglie. Inoltre il Governo deve riconoscere al sistema turistico balneare le medesime garanzie garantite alle altre categorie di lavoratori, e che siano poste in atto da subito, perché attraverso il turismo può esserci il rilancio dell'intero Paese».

